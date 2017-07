PSV of Feyenoord? 'Luckassen wijst één club resoluut af'

Het is onzeker of AZ'er Derrick Luckassen zijn loopbaan vervolgt bij PSV. De Eindhovenaren zijn geïnteresseerd in de verdediger annex middenveld, maar zijn prijskaartje is nog een heikel punt.



De Alkmaarse vraagprijs is niet bekend, maar ligt sowieso boven de miljoen euro en op dit moment wil PSV niet voldoen aan het gestelde bedrag. Vanwege een aflopend contract kan AZ niet de hoofdprijs vragen, al maakt een optiejaar in zijn verbintenis de onderhandelingspositie wel anders.



Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV Luckassen tijdens het trainingskamp in Verbier al wil begroeten. "Of dat gaat lukken, is vooralsnog de vraag. AZ zal dan nog een veer moeten laten en wellicht moet PSV zelf ook nog een klap geven op de prijs die het zelf in eerste instantie in gedachten had." PSV is niet de enige club met belangstelling voor Luckassen.



Update 12:32 uur

Waar PSV nog wat moeite heeft met de gestelde vraagprijs, wil Feyenoord de Eindhovenaren nu aftroeven in de strijd om AZ'er Derrick Luckassen. Volgens KuipTalk is een delegatie van de landskampioen zelfs al in gesprek met de fysiek ijzersterke allrounder. Luckassen moet in Rotterdam Terence Kongolo gaan doen vergeten.



Update 17:27 uur

Derrick Luckassen heeft de clubs voor het uitkiezen, maar AZ Fanpage zegt 'van een betrouwbare bron te hebben vernomen' dat hij zelf zijn keuze allang heeft gemaakt: de verdediger wil per se naar PSV. Een gesprek met trainer Phillip Cocu van de Eindhovenaren zou hem helemaal overtuigd hebben.



En daarom wees Luckassen een toenadering vanuit Rotterdam alvast af: Feyenoord vist derhalve achter het net. Het contract van de allrounder loopt nog tot medio 2018.





Luckassen heeft zijn keuze al gemaakt en wil naar PSV, dankzij 'goed gesprek' met Cocu. Feyenoord vrijwel kansloos om hem in te lijven. #AZ — Brian Wijker (@BrianWijker) 9 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.