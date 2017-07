'Facebook-baas Zuckerberg biedt 1000 miljoen op topclub'

Veel Europese topclubs hebben een Chinese of Arabische eigenaar tegenwoordig, maar het zou goed kunnen dat Tottenham Hotspur in de toekomst in handen is van niemand minder dan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg.



Volgens The Sun heeft Iconiq Capital, een bedrijf van Zuckerberg, namelijk een bod van maar liefst 1 billion pounds (1000 miljoen euro) gedaan op de Londense grootmacht.



Zuckerbergs waarde wordt sinds de oprichting van Facebook in 2004 op zo'n 49 billion pounds geschat. Sindsdien zou de 33-jarige ondernemer ook al met het idee lopen om een bod te doen op de Spurs.



De huidige eigenaar, biljonair Joe Lewis, weigerde al eens een bod van ruim 900 miljoen euro. Hij eiste toen maar liefst 2000 miljoen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.