Locadia reageert op zoveelste penalty-misser De Jong

Het afgelopen seizoen was voor Luuk de Jong zo'n beetje een nachtmerrie. De spits miste enorm veel kansen bij PSV, en strafschoppen waren te vaak ook niet aan hem besteed.



Gisteren was dat niet anders: in de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, tegen RKC (0-2 zege), miste De Jong vanaf elf meter. Toch blijft ploeggenoot Jurgen Locadia hem steunen. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij de volgende ook gewoon moet nemen."



"Ik gun het Luuk het meeste. Hij is gewoon een goede voetballer en aanvoerder. Dit jaar gaat hij weer veel goals maken voor ons", aldus Locadia tot slot bij Omroep Brabant.





