Rashica op weg naar Italië?: "Werk voor mijn zaakwaarnemer"

Vitesse lijkt spoedig afscheid te moeten nemen van Milot Rashica. De aanvaller staat in de belangstelling van meerdere clubs. Onder meer Udinese wil de veelzijdige speler graag contracteren, maar zelf houdt Rashica zich op de vlakte.



"Van Udinese weet ik niet zoveel, dat is werk voor mijn zaakwaarnemer. Mijn focus ligt hier bij Vitesse, maar het is natuurlijk een goede motivatie voor mij als zulke clubs geïnteresseerd in mij zijn", vertelde hij aan Omroep Gelderland.



Vitesse deed afgelopen seizoen goede zaken. "We hebben vorig jaar iets groots bereikt met de club, dus het is logisch dat ze naar ons kijken. Maar ik wil er niet teveel over praten, ik wil mij focussen op de toekomst en kijken wat er gebeurt. We gaan nu op trainingskamp naar Oostenrijk en daar hard werken voor Vitesse."