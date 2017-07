Van Bronckhorst spreekt zich uit over Feyenoord-transfers

Bij Feyenoord moet er zeker nog het één en ander gebeuren om de selectie op orde te hebben voor een nieuw seizoen. De Rotterdammers verkochten onder meer Rick Karsdorp en Terence Kongolo, waardoor versterking nu wel gewenst is. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst wordt daar nu aan gewerkt.



"We zijn nog bezig om het elftal te versterken. Daar hebben we de komende weken voor. We zitten vroeg in de voorbereiding en hebben nog genoeg tijd om het in te vullen", vertelde de trainer van Feyenoord aan RTV Rijnmond.



"Na zo'n seizoen weet je dat je spelers kwijt gaat raken. Wij moeten nu doorhandelen. Ik wil het liefst het team in tact houden, maar uiteindelijk is dat niet altijd mogelijk", aldus de woorden van Van Bronckhorst.