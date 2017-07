Van Bronckhorst: "De jeugdspelers maakten een goede indruk"

De spelers van Feyenoord hebben een goede indruk achtergelaten op trainer Giovanni van Bronckhorst in het oefenduel met FC Lisse. De oefenmeester koos er voor de de oefenwedstrijd voor om om een aantal jonge talenten aan het werk te zien.



"Ik ben tevreden. We hebben goals gemaakt en iedereen heeft minuten gemaakt. De jeugdspelers maakten een goede indruk. Ze hebben het goed opgepakt en zo kunnen ze wennen aan het hoogste niveau", zo gaf de oefenmeester te kennen in gesprek met RTV Rijnmond.



Het is dan ook niet uit te sluiten dat Van Bronckhorst in de oefencampagne meer bezig gaat met jeugdspelers. Mogelijk breken zij komend seizoen dan door in de hoofdmacht van de Rotterdammers.