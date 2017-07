Inmiddels is zijn situatie stabiel, maar Abdelhak Nouri houdt de gemoederen natuurlijk nog flink bezig. Vooral bij de Ajax-fans, zie massaal met steunbetuigingen aan de populaire tiener komen.



Zo schreef Jelmer Jager een emotioneel column voor Ajax1.nl: "Het deed ongelofelijk veel pijn om je zaterdag zo roerloos op het veld te zien liggen. Jij hoort langs je tegenstanders te dartelen alsof ze er niet staan, jij hoort zo’n sublieme pass te geven waar iedereen keer op keer weer van geniet of je hoort je tegenstander het bos in te sturen met een geweldige schijntrap."



"Appie, hoe raar het ook klinkt; je bent sinds ik je vanaf de C’tjes intensiever ben gaan volgen een voorbeeld voor me. En dat is wellicht gek, want we zijn bijna even oud. Maar je leeft als het ware mijn droom. Spelen voor de mooiste club, wekelijks uitblinken in het wit-rood-wit, de supporters je naam horen scanderen in de Johan Cruijff ArenA en altijd die lach…", vervolgt Jager zijn relaas.



"Je bent altijd vrolijk, je straalt. Je bent er ongelofelijk trots op dat je al heel je leven het Ajax-tenue mag dragen. Het is ook niet zo gek dat je een voorbeeld bent voor veel jeugdspelers binnen de club. Ik gun je daarom ook werkelijk alles, ik hoop dat je alles zult bereiken in het leven wat je wilt én kan bereiken. Ik gun je alles, behalve wat er afgelopen zaterdag gebeurde. Dat gun je helemaal niemand."



"Het enige wat we nu voor je kunnen doen, is bidden. Hopen dat je helemaal herstelt. Als voetballer en vooral ook als mens, je bent een fantastische persoonlijkheid. Stay strong, Appie. Stay Strong!"





Ook de Ajax-fanshop leeft zichtbaar mee met 'Appie'.



[Foto via @MartijnHilhorst] pic.twitter.com/D74SqdWaLs — Ajax1.nl (@Ajax1nl) 9 juli 2017