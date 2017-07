OFFICIEEL: Rooney verlaat Man U en keert terug op oude nest

Een fraai succesje voor trainer Ronald Koeman: hij ziet namelijk de verloren zoon Wayne Rooney terugkeren bij Everton. Hij werd zojuist gepresenteerd bij de club waar hij ooit zijn carrière ook poten gaf.



Rooney tekent voor twee seizoenen op Goodison Park. "Wayne heeft de ambitie en winnaarsmentaliteit getoond die wij nodig hebben. Hij weet hoe het is om titels te winnen en ik ben heel blij dat hij heeft besloten om hier thuis te komen", reageert trainer Koeman op de clubwebsite.



Tussen 2002 en 2004 kwam Rooney tot 17 goals in 77 optredens, alvorens hij naar Man U trok. Daar won hij vijf landstitels, een FA Cup, drie League Cups en een WK voor clubteams. Bovendien scoorde hij 323 goals voor de Mancunians.





Wayne Rooney:



✅ Debut for boyhood club at 16

✅ Won every trophy for Man Utd

✅ England & Utd top goalscorer

✅ Rejoins Everton



🙌🏼🔵🔴 pic.twitter.com/DZYc5okA1j — Football Funnys (@FootballFunnys) 9 juli 2017