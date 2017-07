'Sevilla met zak geld van 13 miljoen naar België'

De Spaanse club Sevilla deed het vooral in de eerste seizoenshelft van het afgelopen voetbaljaar erg goed. Na de winterstop zakte het allemaal een beetje in in Andalusië, maar toch heeft de ploeg zich verzekerd van Champions League-voetbal (de voorronde, weliswaar). Nu wil Sevilla twee spelers uit de Belgische Jupiler Pro League kopen.



De technische leiding van Sevilla heeft België in zijn vizier. De Spanjaarden worden elke dag wel gebeld met de vraag: hoeveel moet middenvelder Steven N'Zonzi kosten? En dat is wel een teken aan de wand, de Franse controleur vertrekt mogelijk uit Spanje en gaat in de Serie A spelen, bij Internazionale bijvoorbeeld. Daarom kijkt Sevilla naar België, waar ze vooral interesse hebben in Sander Berge van KRC Genk, voor wie men naar verluidt 13 miljoen euro overheeft.



De Andalusiërs hebben echter belangstelling voor nóg een speler uit de Belgische competitie. Het gaat om Renato Neto, een Braziliaan van AA Gent, zo bericht het medium Sports Stadium. Het is onbekend hoeveel geld Sevilla precies overheeft voor deze speler, maar the sky is the limit bij de Spanjaarden.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.