"Vond het moeilijk Feyenoord te verlaten, maar hij overtuigde me"

Rick Karsdorp maakte eind vorige maand de transfer van Feyenoord naar AS Roma. De rechtsback werd hiervoor over de streep gehaald door landgenoot Kevin Strootman, één van de grote namen uit de Italiaanse spelersgroep.



"Ik kan niet wachten om te beginnen, mijn vakantie voelde eerder als 'te lang' deze zomer", vertelt Karsdorp op een persconferentie in Rome, geciteerd door Football Italia. Momenteel herstelt hij nog van een knieblessure. "Ik hoop de problemen in drie à vier weken opgelost te hebben. Ik wil alles geven voor de club, en mezelf bewijzen."



"De aanwezigheid van Kevin Strootman was erg belangrijk voor me. Hij gaf me het advies om naar Roma te komen. Dat was nog geen uitgemaakte zaak, want ik vond het moeilijk om Feyenoord te verlaten. Maar hij overtuigde me", aldus Karsdorp tot slot.