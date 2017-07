Werder Bremen-staflid reageert op drama met Nouri

Gisteren werd alles en iedereen geschokt door de situatie rondom Abdelhak Nouri, die door hartritmestoornissen tijdens het oefenduel met Werder Bremen plots ter aarde stortte.



Het talent werd op het veld gereanimeerd en ligt inmiddels buiten levensgevaar op de intensive care. Ook bij de Duitse opponent zat de schrik er natuurlijk enorm in, zo meldt ook staflid Frank Baumann op het Youtube-account van Werder.



"Onze gedachten zijn bij de speler, zijn familie, zijn collega's bij Ajax en de supporters." Waar nodig praat een psycholoog uit de technische staf van Werder al met spelers die hier behoefte aan hebben.



"We hebben in het hotel meteen met de spelers en de technische staf bij elkaar gezeten. Andreas Marlovits, psycholoog, is er om met de spelers te praten", aldus Baumann.