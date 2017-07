Ajax gelast traditionele eerste training af na drama met Nouri

Ajax heeft zojuist bekend gemaakt dat de traditionele eerste Open Training, die voor morgen op het programma stond, is afgelast. Dit na het drama dat zich gisteren in Oostenrijk afspeelde met Abdelhak Nouri.



Het talent ligt nog altijd op de Intensive Care nadat hij gisteren last kreeg van hartritmestoornissen, tijdens het oefenduel tegen Werder Bremen.



"Ajax vindt een open training - de eerste van dit seizoen voor eigen publiek, eentje die altijd een feestelijk tintje heeft - momenteel niet gepast", zo meldt de recordkampioen op de clubwebsite.





De Open Training van morgen gaat niet door. https://t.co/AIzNuVepvn — AFC Ajax (@AFCAjax) 9 juli 2017