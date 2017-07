'Ajax doet maandag bod op Argentijnse vrijetrappenkoning'

Ajax is nog actief op zoek op de transfermarkt naar spelers voor een aantal posities. Zo willen de Amsterdammers bijvoorbeeld nog een buitenspeler naar de Johan Cruijff ArenA halen. Volgens de Argentijnse media wordt dit hoogstwaarschijnlijk Emiliano Rigoni van de club Independiente.



In eigen land staat de vleugelspits vooral bekend om zijn vrije trappen en om het feit dat hij tweebenig is: hij kan uitstekend schieten met links, maar ook met rechts. Volgens het medium TyC Sports (en vrijwel alle andere Argentijnse kranten en websites) houdt Ajax de speler in kwestie al langere tijd in de gaten. Op maandag zou directeur spelerszaken Marc Overmars een miljoenenbod gaan uitbrengen op de aanvaller.



Het is onbekend wat Ajax precies wil betalen voor de speler in kwestie, maar zijn contractstatus is wel enigszins ingewikkeld. Independiente is voor 50 procent eigenaar van Rigoni, maar ook zijn oude club Belgrano beschikt over 50 procent. Naar verluidt praten de beleidsbepalers van de eerstgenoemde ploeg nu met de technische leiding van de andere.





