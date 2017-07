'De Boer denkt aan speler met een Ajax-verleden'

Het begint er steeds meer op te lijken alsof de Nederlandse oefenmeester Frank de Boer alleen maar geïnteresseerd is in spelers die met Ajax te maken hebben of gehad hebben. Zo wil hij Davinson Sánchez hebben, maar ook Jasper Cillessen. Én Thomas Vermaelen is in beeld bij Crystal Palace.



Het is algemeen bekend dat de Belgische verdediger wel mag vertrekken uit Catalonië. In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan de Serie A-topclub AS Roma, maar daar heeft hij niet dusdanig weten te overtuigen dat Barcelona hem ook echt wil gebruiken, zeker niet als basisspeler. Het Turkse Besiktas werd al even in verband gebracht met Vermaelen en daar komt Palace nu bij.



Mogelijk mikken de Londenaren op een dubbeldeal met Barcelona, want ook keeper Jasper Cillessen is in beeld in de Premier League. Voor Vermaelen vragen de Catalanen naar verluidt 5 miljoen euro, waar de transferprijs van de Nederlander nog wel wat hoger ligt: sowieso méér dan 13 miljoen euro.