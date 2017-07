'Chelsea in rep en roer: United steelt nóg een transfer'

Naar verluidt is de sfeer in het Stamford Bridge-stadion momenteel om te snijden. Oefenmeester Antonio Conte werd onlangs al eens boos omdat de Blues nog geen grote namen had binnengehaald, maar nu is het weer raak. Manchester United steelt volgens diverse media nóg een transfer van de Londenaren.



Chelsea is al een tijdje bezig met de Franse middenvelder Tiemoué Bakayoko van de Ligue 1-club AS Monaco, die in het afgelopen seizoen ontzettend veel indruk maakte in de Champions League, onder meer tegen competitiegenoot van United en Chelsea Manchester City. Volgens de Daily Mail gaan de Red Devils echter aan de haal met deze transfer, waardoor Chelsea opnieuw een tik op de neus wordt gegeven.



Het is algemeen bekend dat trainer Conte ongelooflijk graag wilde dat Romelu Lukaku opnieuw in Londen ging spelen. Vervolgens meldde United zich echter met 85 miljoen euro op Goodison Park bij Everton en de Rode Duivel heeft voor Manchester gekozen. Ook bij Bakayoko gaat dat mogelijk gebeuren.