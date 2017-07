Stanciu kan transfer maken: één club heeft zich gemeld

RSC Anderlecht heeft zich verzekerd van de diensten van Henry Onyekuru, die gehuurd wordt van de Premier League-club Everton. Het is de vraag wat er nu met de recordaankoop van de Brusselaars Nicolae Stanciu gebeurt. Kiest hij voor een bliksemvertrek en laat hij het Constant Vanden Stockstadion achter zich?



In gesprek met het medium Het Laatste Nieuws bevestigt de technisch begaafde Roemeen dat hij naar het Midden-Oosten kan vertrekken: Al Wada, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft interesse. "Mijn makelaar Anamaria heeft me inderdaad over die interesse gesproken, maar meer weet ik daar niet van. Het interesseert me ook niet echt. Ik ben gelukkig in België, ik wil hier blijven en presteren."



Stanciu wil dus voor zijn plek in de basis vechten, ondanks de komst van Onyekuru. Hij heeft in ieder geval zijn gewenste rugnummer gekregen, nummer 10. "Ik wil meer verantwoordelijkheid. Daarom vroeg ik de club ook om het nummer tien. Vorig seizoen droeg Massimo Bruno dat, maar hij had geen moeite om het af te staan. Bij alle clubs waar ik speelde droeg ik het nummer tien. Ik ben het type speler bij wie het nummer tien past. Naast meer verantwoordelijkheid, wil ik ook meer scoren. Vorig seizoen had ik tien goals vooropgesteld, het werden er uiteindelijk acht. Dit seizoen wil ik dat totaal optrekken"