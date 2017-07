'Van Dijk stuurt aan op transfer, wil naar één club'

De naam van Virgil van Dijk is al wel heel erg vaak gevallen in de diverse transferbulletins. Het is compleet onzeker of de Oranje-international nog wel een megatransfer gaat maken, maar zelf staat hij hier in ieder geval alleszins voor open. De Nederlander wil maar één ding: naar Liverpool vertrekken.



Het medium de Daily Mirror weet dat Van Dijk inmiddels rond de tafel heeft gezeten met de beleidsbepalers van zijn werkgever Southampton. Het standpunt van de Saints is helder, zij willen hun aanvoerder eigenlijk het liefste behouden. Van Dijk ziet dit echter als de kans van zijn leven en wil op Anfield Road spelen onder oefenmeester Jürgen Klopp, met wie hij al (verboden) contact heeft gehad.



Eigenlijk zijn de Reds ook de enige optie die overblijft voor Van Dijk. Eerder werd hij in verband gebracht met Manchester United (dat Victor Lindelöf gekocht heeft), Chelsea (dat bezig is met Antonio Rüdiger van AS Roma) en Manchester City (dat hem gewoonweg te duur vindt). Naar verluidt moet Van Dijk nog altijd 80 miljoen euro kosten, maar trainer Mauricio Pellegrino van Southampton wil geen ontevreden spelers in zijn selectie hebben.