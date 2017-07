Roma komt met transferbericht over Nainggolan

De Belgische middenvelder Radja Nainggolan van het Italiaanse AS Roma wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een vertrek uit het Stadio Olimpico. Op dit moment wordt hij gelinkt aan een aantal Premier League-topclubs, maar de beleidsbepalers van Roma weten wat ze willen met de Rode Duivel.



De nieuwe technisch directeur van de club, Monchi genaamd, is zeer duidelijk over de toekomst van Nainggolan in gesprek met diverse Italiaanse media. De Belg mag niet vertrekken, wat voor bod er dan ook op tafel komt. "Een transfer voor Nainggolan? Nee, die komt er niet. De tijd dat we grote spelers verkopen is voorbij. Nu is het tijd om een team te bouwen. We speuren de markt af op zoek naar versterking."



De Spaanse beleidsbepaler zegt dit niet zomaar. De achterban van Roma is namelijk al een tijdje aan het morren en dat is ook logisch te noemen. De Romeinen verkochten sterkhouders als Mohamed Salah en Leandro Paredes, en ook Antonio Rüdiger vertrekt mogelijk, hij is bezig met het Engelse Chelsea.