'Alves zorgt met transfer voor megaverrassing'

FC Barcelona liet verdediger Dani Alves in de zomer van 2016 vertrekken naar het Italiaanse Juventus en daar zal men in Catalonië spijt van hebben gehad. In Turijn liet de Braziliaan zien totaal niet versleten te zijn, en nu staat hij voor een nieuw avontuur. Maar Alves gaat niet naar Manchester City.



Het Franse medium L'Équipe weet dat de international van het Braziliaanse nationale team gaat zorgen voor een grote verrassing. Het leek er immers sterk op dat Alves voor een overstap naar Manchester City zou kiezen. De back heeft ook een dinertje achter de rug met Josep Guardiola, die hij eerder meemaakte in Camp Nou, en de geluiden over een link met de Citizens waren alleszins positief.



Alves zorgt echter voor een shock, zo weet het bovenstaande dagblad. Na de zomer zal hij namelijk naar verluidt spelen voor het Franse Paris Saint-Germain. De nieuwe technisch directeur van die grootmacht, Antero Henrique, heeft Alves volgens de laatste berichten overtuigd om voor het Parc des Princes te kiezen. Vermoedelijk komt daar ook een grote financiële beloning bij kijken ...