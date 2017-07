ADO-coach na horen Nouri-nieuws: wil naar huis

De hele Nederlandse (en ook buitenlandse) voetbalwereld is geschokt door de gebeurtenissen rond Ajax-speler Abdelhak Nouri in Oostenrijk. Coach Alfons Groenendijk van ADO Den Haag kent de jonge Ajacied erg goed en kreeg het nieuws te horen tijdens een oefenduel van de Hagenaars. Hij was gelijk helemaal klaar met de pot.



Groenendijk kon zich niet meer focussen op de prestaties van zijn eigen ploeg, zo vertelde hij op zaterdagavond aan het Algemeen Dagblad. "Ik ben daar erg van geschrokken. Ik ken Nouri goed en ben behoorlijk van slag." ADO won wel met 4-2 van Halsteren. "Ik stapte hier uit de bus toen ik het hoorde van Nouri. Ik was bij mijn gedachten meer bij hem dan bij deze wedstrijd. Ik wil ook zo snel mogelijk naar huis. Ik ben wel klaar met deze pot."



Ajax-hoofdtrainer Marcel Keizer zei eerder dat hij niet gelijk doorhad dat het zo erg gesteld was met de positief ingestelde middenvelder. "Ik zag Klaas-Jan en Carel (Eiting, red.) terugkomen en aan hun gezicht te zien was het ernstig. Toen wist ik niet dat het daarom ging. Iedereen dacht dat hij zijn tong had ingeslikt, toen bleek het iets met z'n hart te zijn. Toen had ik meteen door: dit gaat niet goed."