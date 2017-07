Keizer laat zich uit over verschrikkelijke Nouri-gebeurtenis

In de oefenwedstrijd tussen de Eredivisie-topclub Ajax en het Duitse Werder Bremen ging Abdelhak Nouri opeens op de grond liggen. Aanvankelijk zag het er nog niet zo heel ernstig uit, maar al snel bleek dat de kleine Ajacied had te kampen met hartfalen. Oefenmeester Marcel Keizer toont zich ongelooflijk geschrokken.



In gesprek met de NOS vertelt de coach: "We zijn teruggaan naar het hotel, hebben onze spullen gepakt en zijn weggegaan. Iedereen is enorm aangeslagen. De teammanager heeft een aantal dingen gezegd, onderling is er ook wat gezegd. Zondag zijn ze vrij. Ze worden op de hoogte gehouden. Als ze willen kunnen ze ons bereiken. Ze kunnen ook naar de club komen om te praten. Laten we hopen dat het goedkomt."



Ook Keizer dacht aanvankelijk dat het niet heel ernstig was. "Ik zag Klaas-Jan en Carel (Eiting, red.) terugkomen en aan hun gezicht te zien was het ernstig. Toen wist ik niet dat het daarom ging. Iedereen dacht dat hij zijn tong had ingeslikt, toen bleek het iets met z'n hart te zijn. Toen had ik meteen door: dit gaat niet goed." De familie van Nouri is inmiddels afgereisd naar Oostenrijk. "Dus dat is goed."