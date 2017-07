'Galatasaray neemt bizarre maatregelen tegen Sneijder'

Middenvelder Wesley Sneijder laat daadwerkelijk heel erg veel van zijn werkgever Galatasaray te houden, maar die liefde is bepaald niet wederzijds. De kleine spelmaker van het Nederlands elftal wil actief blijven in Istanbul, maar wordt weggepest door de Turkse topclub, die zelfs een claim heeft neergelegd bij zijn management.



Sneijder heeft nog een contract tot medio 2018 bij Galatasaray, dus het is zeker niet compleet onlogisch dat men hem nu probeert te lozen, zodat er nog wat geld verdiend kan worden aan de Nederlander. Volgens het medium Sporx wil de oud-Ajacied echter blijven voetballen voor Cim Bom en heeft hij aangeboden zijn verbintenis te verlengen, tegen een lager salaris, omdat het ook wat aantrekkelijker te maken voor de Turken.



De clubleiding van Galatasaray zou echter negatief geantwoord hebben. Sterker nog, de leiding heeft opeens een claim van 2,2 miljoen euro neergelegd bij het management van Sneijder. Bovendien moet hij afzien van een jaarsalaris, en vervolgens mag hij vertrekken. De recordinternational van Oranje heeft een transferclausule in zijn contract staan van 7,5 miljoen euro, maar dat is wat te gortig voor een aantal geïnteresseerde ploegen.