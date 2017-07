Ibrahimovic staat mogelijk voor 'sensational comeback'

De Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic noemde zichzelf in het verleden meermaals 'geen mens, maar een leeuw'. Het begint er sterk op de lijken dat de oud-Ajacied daadwerkelijk de wetten der natuur tart, want het gaat klaarblijkelijk uitstekend met zijn herstel. In de maand januari van 2018 kan hij naar verluidt weer voetballen.



Het is alleen zeer de vraag waar Ibrahimovic dat gaat doen. De spits werd al gelinkt aan clubs als Los Angeles Galaxy, Napoli, Real Madrid en Atlético Madrid, maar vooralsnog hebben we geen definitief nieuws kunnen ontdekken. Ibracadabra woont ook nog gewoon in Manchester, waar hij op Carrington (het trainingscomplex van United) werkt aan zijn herstel.



In Engeland wordt er dan ook gefluisterd dat Ibrahimovic in het aankomende seizoen misschien nog wel voor de Red Devils speelt. In de winterstop zou hij aan de selectie toegevoegd kunnen worden, als hij topfit is, óndanks de aanwezigheid van de Belgische spits Romelu Lukaku. De Rode Duivel werd aangekocht voor 85 miljoen euro, maar kan een goede partner gebruiken. In gesprek met Sky Sports houdt Mino Raiola een slag om de arm: "Er zijn heel veel club geïnteresseerd in Zlatan Ibrahimovic."