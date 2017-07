'Real Madrid denkt aan ongelóóflijk bod op Ajacied'

Real Madrid deed in het verleden een aantal keer succesvol zaken met de Eredivisie-topclub Ajax. Zo haalde De Koninklijke bijvoorbeeld middenvelder Wesley Sneijder en spits Klaas-Jan Huntelaar voor veel geld op bij de Amsterdammers. Mogelijk krijgen deze Oranje-spelers een opvolger, want nu staat Davinson Sánchez in de spotlights.



De Colombiaan is een ongelooflijk gewilde speler op de transfermarkt, want ook Internazionale, Chelsea, FC Barcelona en het Crystal Palace van de Nederlandse oefenmeester Frank de Boer willen hem wel hebben. Volgens de media in het thuisland van Sánchez denkt voorzitter Florentino Pérez van Real echter aan een absoluut monsterbod op de international van Colombia: hij zou willen voldoen aan de vraagprijs van Ajax.



De Amsterdammers willen Sánchez liever niet kwijt en zijn daarom erg hoog in de boom gaan zitten. Directeur spelerszaken Marc Overmars vraagt 'minstens' 40 miljoen euro voor de centrumverdediger, een bedrag waar je van zou denken: dat betaalt niemand. De Koninklijke heeft naar verluidt echter 40 miljoen euro over voor de diensten van Sánchez. Real beschikt over een nieuwe verdediger in de persoon van Theo Hernandez, maar kan nog wel wat versterking gebruiken blijkbaar.