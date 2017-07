'Willem II heeft groot talent voor lage investering beet'

Eredivisie-club Willem II heeft de negentienjarige Bartlomiej ‘Bartek’ Urbanski gecontracteerd. De Poolse middenvelder is voor de periode van drie jaar overgenomen van Legia Warschau, met een optie voor een vierde jaar.



Technisch directeur Joris Mathijsen maakt op de clubwebsite duidelijk dat hij blij is met deze 1,75 meter lange aanwinst: "Bartek staat in Polen bekend als een groot talent. Op het middenveld is hij multi-inzetbaar, zowel controlerend als spel verdelend."



De Pool zelf is ook in zijn nopjes. "Mijn ouders en zus zijn heel erg trots op me dat ik deze transfer naar het buitenland maak en me hier verder kan ontwikkelen, als voetballer en als persoon. Dat ik hier vandaag zo goed ontvangen ben is erg belangrijk voor me."



Update 23:52 uur

Willem II denkt in Bartek Urbanski een 'groot talent' binnen te hebben en dat voor een spotgoedkope investering. Volgens Poolse media gaat het om een ton voor Legia Warschau, dat de tiener voor een opleidingsvergoeding van twee ton had kunnen bedingen. Ook zijn er bonussen en een doorverkooppercentage afgesproken