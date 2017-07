'PSV worstelt met afkoopsom AZ'er Luckassen'

Het is onzeker of AZ'er Derrick Luckassen zijn loopbaan vervolgt bij PSV. De Eindhovenaren zijn geïnteresseerd in de verdediger annex middenveld, maar zijn prijskaartje is nog een heikel punt.



De Alkmaarse vraagprijs is niet bekend, maar ligt sowieso boven de miljoen euro en op dit moment wil PSV niet voldoen aan het gestelde bedrag. Vanwege een aflopend contract kan AZ niet de hoofdprijs vragen, al maakt een optiejaar in zijn verbintenis de onderhandelingspositie wel anders.



Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV Luckassen tijdens het trainingskamp in Verbier al wil begroeten. "Of dat gaat lukken, is vooralsnog de vraag. AZ zal dan nog een veer moeten laten en wellicht moet PSV zelf ook nog een klap geven op de prijs die het zelf in eerste instantie in gedachten had."



PSV is niet de enige club met belangstelling voor Luckassen.