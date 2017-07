"Hadden de gunfactor, maar die is nu wel weg hoor"

Feyenoord kroonde zich op 14 mei tot landskampioen en sindsdien heerst er een euforische stemming in Rotterdam-Zuid. De blijdschap was enorm, maar Jan-Arie van der Heijden weet ook hoe de sfeer kan omslaan.



"Die titel pakt niemand ons meer af, maar als je eenmaal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, is dat verleden tijd", zo laat de verdediger van Feyenoord optekenen in gesprek met Metro. In zijn optiek is de situatie ook heel anders nu.



Van der Heijden legt uit: "We hadden vorig jaar de gunfactor, maar die is nu wel weg hoor. Elke ploeg zal nu 120 procent geven om de landskampioen te verslaan. Ik ben er echter van overtuigd dat we het dit jaar weer kunnen flikken."