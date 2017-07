"Dan krijgen we ladingen kritiek over ons heen"

Eric Botteghin heeft tijdens de zomervakantie volop nagenoten van het kampioenschap met Feyenoord. De verdediger keerde terug naar eigen land, maar ook daar was de landstitel hét gespreksitem.



"Iedereen was benieuwd wat het voor een club betekent als na achttien jaar weer een kampioenschap wordt binnengesleept, dus ik heb veel interview gegeven", laat hij weten aan Metro. "De mensen daar hadden het feest op tv gezien en wilden weten hoe ik dat had beleefd. Het was voor mij een leuke manier om nog even na te genieten van de titel."



Volop genot dus, maar Botteghin weet ook hoe de voetballerij werkt. "Als we het komend seizoen slecht doen, krijgen we ladingen kritiek over ons heen. Dan heb je niets meer aan vorig seizoen. Maar we hebben natuurlijk wel de ervaring van een kampioensteam. We weten hoe mooi en leuk het is, dus moeten we onszelf pushen om weer tot zo’n prestatie te komen."