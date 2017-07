Boze Van de Looi: "Willem II is toch de club van de stad?"

Erwin van de Looi is woest op de gemeente Tilburg. De hoofdtrainer van Willem II vindt het onbegrijpelijk dat zijn ploeg het tegen KV Kortrijk moest opnemen op lange grassprieten, want het veld van NOAD bleek onvoldoende behandeld.



"Willem II is toch de club van de stad?", foetert de oefenmeester in gesprek met het Brabants Dagblad. "We doen er alles aan om zoveel mogelijk oefenwedstrijden in de stad te spelen. Dan kan het toch niet dat het veld er zo bij ligt. Het moet tiptop in orde zijn."



De gemeente liet de grasmat in de ochtenduren nog maaien. "Maar kennelijk ligt onze norm voor het gras lager dan die van de gemeente. De hoogte van het gras was voor ons onacceptabel", sombert elftalleider Mischa Rook, die voor het duel met FC Eindhoven (19 juli) garanties eist. "Als de gemeente niet korter kan of wil maaien, dan komen we er niet meer terug."