Van der Sar: "Het had veel erger kunnen zijn"

Ajax-directeur Edwin van der Sar is opgelucht nu de medische diagnose van Abdelhak Nouri bekend is. De middenvelder werd in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen getroffen door hartproblemen.



Nouri zakte met hartritmestoornissen in elkaar en moest zelfs gereanimeerd worden. Inmiddels ligt hij stabiel in het ziekenhuis, waar men hem in slaap houdt voor een beter herstel. "Het had veel erger kunnen zijn", beaamt Van der Sar in gesprek met de NOS.



"Het duurt op een gegeven moment zo lang, op zo'n moment ga je toch aan wat ernstigs denken, zeker omdat z'n benen ook niet bewogen", vervolgt de oud-doelman. "Morgen komen vrienden en familie van Appie naar Oostenrijk. We zullen opvang regelen. Op die manier proberen we het zo goed mogelijk te regelen voor hem en z'n familie."