Groningen-doelwit Veldwijk komt met update

Lars Veldwijk lijkt Aalesunds FK te verruilen voor FC Groningen. Na de kansloze nederlaag tegen Molde FK beaamde de 25-jarige aanvaller dat zijn afscheid nabij is.



"Dit was absoluut mijn laatste thuiswedstrijd voor Aalesunds FK", zo laat de spits weten aan het Noorse Sunnmorsposten. "Voor de wedstrijd tegen Haugesund heb ik nog een contract, maar ik weet niet of ik dan speel. Het is aan de trainers en anderen om te beslissen."



Tegenover Aftenposten is hij nóg specifieker. "Ik ga volgende week voor een goede Nederlandse club tekenen." Veldwijk is door KV Kortrijk uitgeleend aan de Noorse club. De boomlange oud-speler van Excelsior en PEC Zwolle is een belangrijke kandidaat om over te stappen naar FC Groningen.