Ajax komt met hoopvolle Nouri-update

Ajax heeft zaterdagavond een update verstrekt inzake Abdelhak Nouri. De middenvelder werd tijdens de oefenwedstrijd tegen het Duitse Werder Bremen getroffen door hartritmestoornissen.



Nouri werd op het veld gereanimeerd alvorens hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis werd gebracht. "Appie wordt sinds zijn aankomst in het ziekenhuis uitvoerig onderzocht. Hij heeft eigen hartslag, ligt wel aan beademing", zo laat Ajax weten via Twitter.



De Amsterdammers vervolgen: "Appie wordt in slaap gehouden om hem zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie."





UPDATE NOURI | Appie wordt sinds zijn aankomst in het ziekenhuis uitvoerig onderzocht. Hij heeft eigen hartslag, ligt wel aan beademing. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2017