Feyenoord is de oefencampagne van start gegaan met een 5-0 overwinning op FC Lisse. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos voor een aantal sterkhouders aangevuld met talenten, maar ondertussen hoopt hij ook op een kwaliteitsimpuls.



"We zijn nog bezig om het team groter te maken en te versterken. Er is nog tijd om dit in te gaan vullen, we zitten vroeg in de voorbereiding", zo laat Van Bronckhorst weten aan RTV Rijnmond. Deze zomer zwaaide hij Terence Kongolo (AS Monaco) en Terence Kongolo (AS Roma) uit. "Ik ben trots dat zij de stap naar de top van Europa hebben gemaakt."



Van Bronckhorst richt zicht nu weer op het heden, maar ook hij realiseert zich dat er nog veel kan gebeuren. "Hopelijk gebeurt dit voor Feyenoord niet te vaak, maar je weet dat dit kan gebeuren. Je wilt je selectie zo snel mogelijk in orde hebben, maar dat is niet altijd mogelijk."