Matavz: "En ja, dat is mogelijk. Waarom niet?"

Tim Matavz heeft zaterdag zijn eerste speelminuten gemaakt in het shirt van Vitesse. In de oefenwedstrijd tegen KV Oostende mocht de Sloveense spits een helft opdraven.



"Het ging best goed voor de eerste keer. Nu kan het alleen nog maar beter gaan", sprak de nieuwkomer, die de bal niet in het net wist te krijgen. "Het was jammer dat ik die niet scoorde, je wilt altijd scoren in je eerste wedstrijd. Maar dat doe ik dan in de volgende wedstrijd."



De oud-speler van FC Groningen en PSV hoopt ook in Arnhem van waarde te zijn voor het elftal. "Ik ga hier hetzelfde niveau proberen te bereiken. Ik wil veel scoren, dat is het doel voor dit jaar. En ja, dat is mogelijk. Waarom niet?", zo laat hij weten aan Omroep Gelderland.