Botteghin: "Tot het einde van het seizoen meestrijden"

Feyenoord staat sinds zaterdag weer in de schijnwerpers. In de ochtend werd de eerste openbare training afgewerkt en in de middag volgde een vriendschappelijke ontmoeting met FC Lisse, tot tevredenheid van Eric Botteghin.



"Het is lekker om weer te voetballen", vertelt de Braziliaan aan Voetbal International. "We hebben genoten (van het kampioenschap, red.). Maar het is weer een nieuw seizoen. We moeten weer presteren en goed voetballen. Het is niet lastig om de knop om te zetten. Het is leuk om als kampioen te beginnen."



Een aantal medespelers is inmiddels vertrokken. "Maar we hebben nog steeds een goed team. Er zijn ook al nieuwe spelers gekomen. Wij kunnen het ook dit seizoen goed doen. Het is moeilijk om de selectie te vergelijken met vorig seizoen. Ik heb er vertrouwen in dat we goed voetbal gaan laten zien. We gaan tot het einde van het seizoen meestrijden om de titel."