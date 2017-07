Feyenoord-aanwinst: "Schat de concurrentie op fifty-fifty"

Kevin Diks debuteerde vandaag voor Feyenoord in de 0-5 oefenzege op FC Lisse. De huurling van Fiorentina hoopt uit te kunnen groeien tot een vaste basisspeler.



"Ik stond te trappelen na zo'n weekje trainen, als je dan weer een wedstrijd mag spelen. Dat is wel inkomen de eerste paar minuten, maar daar is de voorbereiding voor. Het is wel wennen aan de club en aan de speelstijl, maar die liggen mij wel. Na de eerste week is de indruk dan ook goed. Ik kan hier mijn spel spelen, dat ook hier hoort. De club is perfect, je speelt om de prijzen, dat wil en ga ik ook doen bij Feyenoord", wordt Diks na zijn debuut geciteerd door FOX Sports.



"Toen Feyenoord zich meldde wilde ik ook meteen", vervolgt de oud-Vitessenaar. "De concurrentie (red. met Bart Nieuwkoop) schat ik in op fifty-fifty. Wie het beter doet speelt, dat heb ik al eerder, een aantal jaar meegemaakt. Ik hoop dat ik nu sterker ben geworden daardoor en hoop dat ik mag spelen. Mijn doel is dan ook zo veel mogelijk spelen, de concurrentiestrijd winnen. Dit is de eerste kans waar ik me kan bewijzen. Het niveau van training is hoger dan bij Vitesse, Feyenoord is natuurlijk de kampioen. Maar, iedereen begint op 0."