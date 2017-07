Cocu vol lof over PSV-parel na oefenzege

PSV won uiteindelijk vrij simpel met 0-2 van RKC in het Mandemakers Stadion. Een opvallende speler aan Eindhovense zijde was Cody Gakpo, de pas negentienjarige aanvaller die in de rust inviel en 45 prima minuten speelde.



Onder meer met een knappe assist op Steven Bergwijn bij de 1-0 was hij van waarde. "Hij speelt nog bij de onder 19, maar soms is het ook goed om zo'n speler een keer in een wedstrijd de kans te geven", reageert trainer Phillip Cocu bij het Eindhovens Dagblad. "Hij heeft een flinke groeispurt gehad en lag er vorig jaar met een blessure een tijd uit. We hebben hem goed gevolgd en wilden hem nu een keer hier aan het werk zien."



Verder meldt Cocu dat zijn spelersgroep zeker nog uitgebreid zal moeten worden op transfergebied. Vooral AZ'er Derrick Luckassen wordt genoemd, maar de PSV-coach wil niet op namen ingaan.



"We hebben natuurlijk elk jaar met deze periode te maken en gaan niet overhaast te werk. Aan de andere kant willen we onze selectie natuurlijk ook snel op orde hebben. Het is nu nog niet zo dat ik kan zeggen dat er op korte termijn iets valt."