Verrassende aanvoerder bij PSV na rust: "Mooi momentje"

Bij rust stond PSV nog met 0-0 gelijk tegen RKC, na rust liepen de Eindhovenaren toch uit naar een 0-2 zege dankzij twee goals van Steven Bergwijn.



In het jeugdige elftal dat in de rust werd ingebracht, was Jordy de Wijs de aanvoerder. Hij hoopt Hector Moreno te mogen opvolgen in het komende seizoen bij de hoofdmacht.





Jordy de Wijs heeft z'n zinnen gezet op de vacante plek van Moreno. De 2e helft droeg hij de aanvoerdersband #rkcpsv pic.twitter.com/ofNV3Pt9gZ — paul post (@paulpostman) 8 juli 2017