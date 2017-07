Voetbalwereld bekommert zich om Nouri: "Stay strong"

Ajax speelde vanmiddag een oefenduel in Oostenrijk tegen Werder Bremen, maar bij een 2-1 achterstand werd deze abrupt gestopt. Talent Abdelhak Nouri stortte uit het niets ter aarde.



Inmiddels is duidelijk dat hij stabiel is, maar kampte met hartritmestoornissen. Op Twitter regent het steunbetuigingen voor de zo geliefde Appie, bijvoorbeeld van oud-AZ'er Aron Johannsson (Werder Bremen-speler), die op het moment binnen de lijnen stond.



Stay strong, Appie!





Abdelhak Nouri our thoughts and prayers are with you 🙏 — Aron Jóhannsson (@aronjo20) 8 juli 2017

Stay strong Appie 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Kevin Diks (@KevinDiks_) 8 juli 2017

STAY STRONG APPIE!!❤️ — Davy Klaassen (@DavyKlaassen) 8 juli 2017

.Onze gedachten zijn bij de Nouri, vrienden, familie en @AFCAjax. Stay strong! 🙏 — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 8 juli 2017

Dit gun je niemand! Sterkte voor Ajax, de familie en natuurlijk Nouri zelf! https://t.co/Zsz3ExQfMR — ADO-supportersnieuws (@soccerpranks) 8 juli 2017

Vreselijk! Angst van iedereen die sport of bij sport betrokken is. 🙏 dat #Nouri weer gezond wordt en kan blijven sporten! https://t.co/CDxTwDSUYE — Jack Le Doux (@jackledoux) 8 juli 2017

Sterkte vrienden, familie en collega's en natuurlijk #Nouri zelf! — Brian Mike (@brianverlaan) 8 juli 2017

Vreselijk. Duimen voor Nouri. #ajax — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) 8 juli 2017

Onze gedachten zijn bij @AFCAjax en Abdelhak Nouri. Stay strong! — OnsOranje (@OnsOranje) 8 juli 2017

Feyenoord, Ajax whatever.

Dit gun je niemand!

Laat het aub goed aflopen!#Nouri — FRGerardo (@FRGerardo) 8 juli 2017

be strong abdelhak nouri, ik geloof in jou 🙏🏾 — Sevn Alias (@alias1oak) 8 juli 2017

Voor je familie, je vrienden. Voor je lach, je spelplezier. Je dromen. Blijf hier. #Nouri #sterkte pic.twitter.com/PjJKMmwqgB — R.H.A. van Mill (@Jurassickingdom) 8 juli 2017