VIDEO: Rooney arriveert bij zijn aanstaande nieuwe club

Manchester United aast deze zomer op enkele stevige versterkingen, maar het neemt tegelijk wellicht ook afscheid van één van zijn grootste sterren. Wayne Rooney lijkt op het punt te staan om Old Trafford te verlaten.



De 31-jarige aanvaller verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Man Utd en is volgens The Sun ook geen deel van de selectie die zondag naar de VS afreist, waar United zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.



Rooney zou namelijk voor het einde van de week nog zijn transfer naar Everton afronden. Hij keert zo terug naar de club waar hij destijds als 16-jarige doorbrak, alvorens in 2004 naar United te vertrekken. Everton zou Rooney gratis mogen overnemen, maar moet hem wel zijn astronomische salaris van 285.000 euro per week blijven doorbetalen.



Update 17:26 uur

Wayne Rooney lijkt binnen enkele dagen zijn terugkeer bij het Everton van trainer Ronald Koeman af te gaan ronden. Zojuist werd hij al verwelkomd op het trainingscomplex van The Toffees, waar zijn carrière ooit begon en mogelijk dus ook afgesloten gaat worden.





BREAKING NEWS: Wayne Rooney arrives at Everton training ground ahead of his move from Manchester United https://t.co/hFdESERp41 — Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 8 juli 2017