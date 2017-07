Engelse media schrijft over zéér opmerkelijke nieuwe club Chadli

Omdat hij bij Tottenham Hotspur niet meer in de plannen voorkwam, besloot Nacer Chadli vorige zomer naar West Bromwich Albion te trekken. Die club legde zelfs een toenmalige recordsom op tafel voor de Rode Duivel. Maar een onverdeeld succes werd deze overstap niet.



Chadli scoorde wel af en toe een belangrijke goal, de onbetwiste smaakmaker werd hij er echter niet. En momenteel heerst er heel wat onduidelijkheid omtrent zijn toekomst. Na een conflict met coach Tony Pulis werd Chadli immers uit de selectie voor het trainingskamp gelaten en dus wordt serieus gespeculeerd over een mogelijk vertrek.



Volgens de bookmakers van Sky Sports (SkyBet) is de meest realistische optie dat hij gewoon bij WBA blijft. Maar bij de andere kanshebbers op zijn komst staan wel enkele opvallende namen. Zo wordt zowaar Standard bestempeld als belangrijkste gegadigde, gevolgd door Newcastle United en ... RSC Anderlecht. Een terugkeer naar België lijkt echter volledig uitgesloten voor de oud-sterspeler van FC Twente.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.