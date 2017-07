Direct zorgen bij Ajax: steunpilaar naar de kant met blessure

Ajax is met een 0-1 voorsprong in Oostenrijk gaan rusten, in het oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen. De knappe openingstreffer kwam van spits Matteo Cassierra.



Maar er waren ook zorgen voor de Amsterdammers. Steunpilaar Davinson Sanchez moest namelijk met een blessure naar de kant. De Colombiaan werd vervangen door jeugdspeler Leon Bergsma, die ook nog voor wat verwarring zorgde door net als Matthijs de Ligt met rugnummer 4 het veld in te gaan. Dit is echter toegestaan bij oefenduels.



Over de ernst van de blessure van Sanchez is nog niets bekend.





