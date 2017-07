Riedewald legt mogelijk vertrek uit: "Geen uitleg, niets"

Jairo Riedewald lijkt de volgende Ajax-speler die voor een uitgaande transfer kiest. De twintigjarige verdediger ontbreekt in het oefenduel met Weder Bremen vanwege onderhandelingen met een nieuwe club.



Riedewald mist bij Ajax het benodigde vertrouwen. "Dat seizoen heeft wel pijn gedaan, het was een flinke teleurstelling. Ik was vastberaden om mezelf weer te laten zien, maar kreeg direct weer een tik te verwerken", zo laat de Ajacied weten aan Voetbal International.



Zijn rugnummer 4 werd namelijk omgezet in 36. "Een duidelijk signaal, zonder dat ik er verder iets over hoorde. Geen uitleg, niets, dan weet je als speler wel genoeg. Het heeft overigens niets met deze trainer te maken, in hem heb ik veel vertrouwen."



Zijn nieuwe club is er eentje uit het buitenland. "Dan hoef je niet aan Rusland te denken. Mooie landen, goede competities, en ja, Frankrijk zit er ook tussen. Maar geen Olympique Lyon hoor."