Been haalt anekdote aan: "Zo mooi bij Dick Advocaat"

Mario Been is begonnen aan een nieuwe uitdaging. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Excelsior en NEC is op Cyprus aan de slag gegaan als hoofdtrainer van APOEL Nicosia.



"Ach, voetballen en trainen, het hoefde even niet meer zo nodig, maar ik voel hier toch weer die drang om alles uit een elftal te halen", vertelt Been aan het Algemeen Dagblad. "Om met deze club te presteren in Europa en om de landstitel van Cyprus te pakken. Dat fanatieke is er weer."



Been haalt een mooie anekdote aan. "Dat was ook zo mooi bij Dick Advocaat in Turkije. Die voorspelde soms voor een minder belangrijke wedstrijd dat hij lekker rustig op de bank zou blijven zitten. Stond hij na veertig seconden al te roepen aan de zijlijn. Prachtig."