Botteghin reageert op leegloop bij Feyenoord

Feyenoord verloor deze zomer met Dirk Kuyt, Eljero Elia, Terence Kongolo en Rick Karsdorp al vier belangrijke krachten. Toch maakt mandekker Eric Botteghin nog geen echte zorgen.



"We hebben nu drie nieuwe spelers en een paar spelers van de jeugd. Ik denk dat wij nog steeds een hele goed ploeg hebben", relativeert de Braziliaan enige Rotterdamse zorgen, voor de camera van Feyenoord TV.



Vandaag was de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, die weer werd bekeken door duizenden fans. Dat vervult ploeggenoot Bart Nieuwkoop met trots. "We hadden een aardig lange vakantie dit jaar, en dan begint het aan het einde weer te kriebelen om lekker aan de slag te gaan. Het is mooi dat iedereen weer op de been is om ons te supporten", aldus de jeugdige rechtsback tot slot.