Kluivert: "Sommige jongens zijn moe, ik heb vaak nog wat over"

Het afgelopen seizoen legde hij alvast de basis, na de zomerstop wil hij definitief gaan doorbreken in Ajax 1: Justin Kluivert is helemaal klaar voor het nieuwe voetbaljaar.



"Het gaat wel lekker hier, ik voel me goed. Ik heb in mijn vakantie ook doorgetraind, gewerkt aan mezelf. Sommige jongens zijn moe, maar ik merk dat ik vaak nog wat over heb. Dat voelt wel fijn. Ik heb al een paar lekkere goals gemaakt, hopelijk volgen er nog meer", zegt Kluivert vanuit Oostenrijk op de clubwebsite van Ajax.



“Benjamin van Leer is mijn kamergenoot. Ik kende hem nog niet, maar het bevalt heel goed. Het is een aardige gast, lekker rustig. We hebben vaak een muziekje op staan. Meestal ben ik de dj: SFB, Lil’ Kleine, Ronnie Flex, ook Engelse muziek", vervolgt de jonge flankflitser, die het afgelopen seizoen werd uitgeroepen tot Talent van de Toekomst.



"Ik ben er heel trots op dat ik die prijs heb gewonnen. Ik weet nog dat Matthijs (de Ligt, red) hem een jaar eerder won. Ik was daarbij en zei toen tegen een lerares van Ajax ‘Volgend jaar is die prijs voor mij‘. Het was echt een doel, en het is mooi als je je doelen bereikt."