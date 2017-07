Politie grijpt in bij uit de hand gelopen party 2 voetbalsterren

Romelu Lukaku heeft z'n transfer naar Manchester United beet. Daarbij volgt ongetwijfeld een groot feest in Amerika, samen met goede vriend Paul Pogba. Al zal hij deze keer misschien wel iets beter moeten opletten.



De Rode Duivel werd eerder deze week namelijk opgepakt door de politie van Beverly Hills. De politie had Lukaku verschillende waarschuwingen gegeven, omdat hij, vermoedelijk samen met Pogba, een te wild feestje gaf.



Lukaku had in Beverly Hills een villa gehuurd en daar hoorde natuurlijk een luid feestje bij. De buren waren alvast niet blij met Lukaku als tijdelijke buur, want zij verwittigden de politie. Lukaku is uiteindelijk niet naar het politiebureau afgevoerd, maar een pv en een boete heeft de goalgetter wel degelijk aan zijn been.