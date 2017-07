Woede Vitesse nog niet bedaard: "Als één blok achter hen"

Voor het eerst in 125 jaar won Vitesse afgelopen seizoen een hoofdprijs: de KNVB Beker. Een kers op de taart is dan deelname aan het duel om de Johan Cruijff Schaal, aan het begin van komend voetbaljaar.



Maar erg vrolijk wordt men in Arnhem nog niet van het aanstaande duel met landskampioen Feyenoord. Vitesse kreeg van de KNVB namelijk maar 1200 tickets voor fans, en bovendien is er een buscombi verplicht. Veel fans besloten daarom het traditionele duel te boycotten. "We snappen de frustratie van de supporters helemaal en staan als één blok achter hen", reageert algemeen directeur Joost de Wit in De Telegraaf.



"We zijn veroordeeld tot een figurantenrol in een wedstrijd waarin we als bekerwinnaar een hoofdrol verdienen." Trainer Henk Fraser en diverse spelers vroegen ondanks de onvrede wel om steun van de fans in De Kuip. "Maar ook zij hebben uiteindelijk begrip voor de actie", zegt De Wit. "Zij zinnen op een manier om rondom de wedstrijd hun steun aan de supporters kenbaar te maken."