FOTO: PSV'er en zijn HEERLIJKE vriendin hebben topnieuws

De meeste spelers kijken al wel weer uit naar het nieuwe seizoen met hun club. Voor PSV-verdediger Santiago Arias is er nog iets veel mooiers op komst. De Colombiaan gaat namelijk voor de eerste keer vader worden.



Inmiddels is bekend gemaakt dat zijn bloedmooie vriendin Karin Jimenez al vijf maanden zwanger is, en dat ze samen met Arias een zoontje gaat krijgen. De naam is ook al bekend: Thiago. Dat vertelt Karin aan het Zuid-Amerikaanse magazine Revista Hola Colombia.





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">