Vitesse ontkent bedrag: géén 9 miljoen euro

Spits Yuning Zhang zien we niet meer terug in het shirt van Vitesse. De Chinees maakt namelijk de overstap naar de Engelse Premier League en West Bromwich Albion. De Arnhemmers verdienen goed aan deze transfer, maar er doen wel veel indianenverhalen de ronde.



Vitesse ontkent pertinent dat het maar liefst 9 miljoen euro ontvangt voor de international van het nationale team van China. Toch is de algemene verwachting dat Zhang de Arnhemmers wel behoorlijk veel oplevert en dat heeft alles te maken met zijn marketingwaarde. Zhang is ongelooflijk bekend en ook populair in zijn vaderland en vertegenwoordigt dus gewoonweg ontzettend veel geld.



Directeur Joost de Wit vertelt aan De Gelderlander: "Yuning komt uit een andere wereld. Hij is ongekend populair in China. Hij is de spits van het nationale team. Dat geeft hem grote economische waarde." De geruchten omtrent een opbrengst van 9 miljoen worden dus ontkend. "Maar dit is voor ons een heel goede transfer."